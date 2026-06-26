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#Bande dessinée jeunesse

Les Enfants du Déluge

Claire Adélaïde Montiel

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Fred vient d'arriver dans le quartier. Avec les Drôles de Gasseras, Olivier, Cédric, Lola, Jeannot et Pauline, il rêve de s'installer sur leur île au milieu du Tarn. Mais la rivière s'ensauvage, envahit l'île et menace de tout submerger. Leur vie bascule dans le drame. Que vont devenir Buffalo Bill, la Catinou et pépé Jo, disparu à l'approche du danger ? Aidés des mémés de la rue Magot, les enfants découvrent la fragilité de leur bonheur et la force de la solidarité entre adultes et enfants. Ensemble, ils tenteront de tenir tête au Tarn !

Par Claire Adélaïde Montiel
Chez Hello Editions

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Auteur

Claire Adélaïde Montiel

Editeur

Hello Editions

Genre

Romans, témoignages & Co

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Les Enfants du Déluge

Claire Adélaïde Montiel

Paru le 26/06/2026

86 pages

Hello Editions

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386738074
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