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Star : Strike It Rich Tome 1

Sandrovich Yabako, Maam

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Dans l'arène clandestine, une seule victoire peut changer une vie entière. Dans les bas-fonds d'un Japon gangrené par les paris illégaux, Nozomi Tenma lance Valkyria, une organisation de combats clandestins exclusivement féminins destinée à rapporter gros. Pour attirer l'attention, elle recrute une mystérieuse lycéenne à l'aura inquiétante et au potentiel monstrueux. Très vite, les affrontements s'enchaînent face à des combattantes aux styles aussi brutaux qu'imprévisibles, où chaque combat devient autant une question d'argent que de survie.

Par Sandrovich Yabako, Maam
Chez Meian Editions

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Auteur

Sandrovich Yabako, Maam

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Star : Strike It Rich Tome 1

Sandrovich Yabako, Maam

Paru le 26/06/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385039622
9782385039622
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