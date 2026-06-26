Star : Strike It Rich Tome 1

Dans l'arène clandestine, une seule victoire peut changer une vie entière. Dans les bas-fonds d'un Japon gangrené par les paris illégaux, Nozomi Tenma lance Valkyria, une organisation de combats clandestins exclusivement féminins destinée à rapporter gros. Pour attirer l'attention, elle recrute une mystérieuse lycéenne à l'aura inquiétante et au potentiel monstrueux. Très vite, les affrontements s'enchaînent face à des combattantes aux styles aussi brutaux qu'imprévisibles, où chaque combat devient autant une question d'argent que de survie.