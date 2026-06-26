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Les protections astrales

Clarisse Paradot

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Arcanes de la magie astrale, voyages sur les autres plans, phénomènes de sorties de corps... Cette magie, bien que fascinante et incroyablement riche d'enseignements, est aussi délicate et expose à une certaine vulnérabilité. Dans cet ouvrage, l'autrice, Clarisse Paradot, retrace les fondements de cette magie pour vous aider à mieux l'apprivoiser. Grâce à cette meilleure compréhension, elle vous livre toutes les protections essentielles afin de pratiquer en toute sécurité : corps énergétiques, ancrage, guides et entités spirituelles, fréquence vibratoire, rituels... Un ouvrage pour celles et ceux qui souhaitent s'exercer à la magie astrale et en apprendre toutes les protections indispensables !

Par Clarisse Paradot
Chez Secret d'étoiles

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Auteur

Clarisse Paradot

Editeur

Secret d'étoiles

Genre

Magie

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Les protections astrales

Clarisse Paradot

Paru le 26/06/2026

128 pages

Secret d'étoiles

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382403679
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