Les protections astrales

Arcanes de la magie astrale, voyages sur les autres plans, phénomènes de sorties de corps... Cette magie, bien que fascinante et incroyablement riche d'enseignements, est aussi délicate et expose à une certaine vulnérabilité. Dans cet ouvrage, l'autrice, Clarisse Paradot, retrace les fondements de cette magie pour vous aider à mieux l'apprivoiser. Grâce à cette meilleure compréhension, elle vous livre toutes les protections essentielles afin de pratiquer en toute sécurité : corps énergétiques, ancrage, guides et entités spirituelles, fréquence vibratoire, rituels... Un ouvrage pour celles et ceux qui souhaitent s'exercer à la magie astrale et en apprendre toutes les protections indispensables !