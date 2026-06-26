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Le Sanctuaire et la sorcière de l’Avarice

Tappei Nagatsuki, Haruno Atori, Shinichirou Otsuka

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- L'isekai de référence, qui a donné lieu à l'une des animes les plus suivis et adorés de la décennie, de retour avec une nouvelle adaptation superbement dessinée ! - Par les autrices de Les 7 Princes et le labyrinthe millénaire ! Invoqué dans un autre monde, Subaru a à peine le temps de s'y habituer qu'il tombe nez à nez avec des bandits qui lui donnent du fil à retordre. Heureusement, une mystérieuse jeune fille s'interpose et les met en déroute. Soulagé, Subaru se promet d'aider sa sauveuse à retrouver un objet qu'on lui a dérobé. Malheureusement, cette résolution lui fait vivre une aventure bien plus périlleuse que prévu. Ces péripéties lui révèlent alors un pouvoir inattendu : sa mort enclenche un retour dans le temps lui permettant ainsi de changer la situation à son avantage. Seulement, au fur et à mesure des boucles, il va se rendre compte que ce pouvoir est en réalité bien plus contraignant que ce qu'il pensait. .

Par Tappei Nagatsuki, Haruno Atori, Shinichirou Otsuka
Chez Ototo

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Auteur

Tappei Nagatsuki, Haruno Atori, Shinichirou Otsuka

Editeur

Ototo

Genre

Light novel

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Le Sanctuaire et la sorcière de l’Avarice

Tappei Nagatsuki, Haruno Atori, Shinichirou Otsuka trad. Yoan Giraud

Paru le 26/06/2026

180 pages

Ototo

8,35 €

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