La mine dans l'objectif

Ce livre présente divers regards portés sur les mineurs de charbon et leur environnement, des années 1880 à nos jours. Il rassemble treize artistes ayant sillonné les bassins houillers du Nord, mais aussi de Provence, de Saint-Etienne ou d'Ukraine. Aux portraits d'industriels, aux effets de la Grande Guerre sur les puits, s'ajoute d'évidence une dimension sociale : conditions de travail "au fond" , heurs et malheurs des communautés, luttes syndicales... Le présent choix d'images relève de l'humanisme engagé d'Emile Muller, de Willy Ronis, comme de l'éloquence des paysages miniers par Gilles Perrin ou René-Jacques. Les lumières savantes de Michel Séméniako transfigurent des sites frappés par des fermetures dénoncées avec force par Jean-Claude Gautrand. La mine tient ici sa mémoire photographique.