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Simple et cosy - Mascottes au crochet

Amanda Beechey

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Un coffret complet pour créer 4 adorables animaux au crochet dans l'esprit cosy ! Grenouille, lapin, ours et canard sont à adopter sans tarder ! Les modèles sont simples à créer grâce à tout le matériel compris et aux explications étape par étape. Une introduction complète et un lien pour accéder à 9 vidéos montrant les techniques de base rendent ce kit accessible même aux débutants ! Contenu : - 1 livre de 24 pages - 5 couleurs de fil à crocheter - 2 couleurs de fils à broder - 8 yeux de sécurité - 1 crochet - 1 aiguille à laine - 2 anneaux marqueurs - Le rembourrage

Par Amanda Beechey
Chez Fleurus

|

Auteur

Amanda Beechey

Editeur

Fleurus

Genre

Loisirs créatifs

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Simple et cosy - Mascottes au crochet

Amanda Beechey

Paru le 03/07/2026

Fleurus

19,95 €

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Scannez le code barre 9782215203643
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