Simple et cosy - Mascottes au crochet

Un coffret complet pour créer 4 adorables animaux au crochet dans l'esprit cosy ! Grenouille, lapin, ours et canard sont à adopter sans tarder ! Les modèles sont simples à créer grâce à tout le matériel compris et aux explications étape par étape. Une introduction complète et un lien pour accéder à 9 vidéos montrant les techniques de base rendent ce kit accessible même aux débutants ! Contenu : - 1 livre de 24 pages - 5 couleurs de fil à crocheter - 2 couleurs de fils à broder - 8 yeux de sécurité - 1 crochet - 1 aiguille à laine - 2 anneaux marqueurs - Le rembourrage