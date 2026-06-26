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#Polar

Cyber China

Xiaolong Qiu

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Qiu pointe l'exaspération d'une population déterminée à retrouver sa liberté de parole face aux dérives d'un système clanique. Les cyber-citoyens ont frappé : ils mènent une impitoyable chasse à l'homme contre Zhou, un haut dignitaire du Parti, pris en flagrant délit de corruption. Lorsqu'il est retrouvé mort, la blogosphère se déchaîne et affole les autorités. Secondé par la troublante journaliste Lianping, l'inspecteur Chen doit agir au plus vite avant que la cyber-révolution embrase le pays. Chen est pris dans la Toile... "Un polar chinois réussi sur la corruption à l'heure d'Internet. Une excellente cuvée". Rue 89 Qiu Xiaolong est né à Shanghai en 1953. Il s'est installé aux Etats-Unis après les événements de Tian'anmen. Toutes les enquêtes de l'inspecteur Chen sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Adélaïde Pralon

Par Xiaolong Qiu
Chez Points

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Auteur

Xiaolong Qiu

Editeur

Points

Genre

Thrillers

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Cyber China

Xiaolong Qiu

Paru le 26/06/2026

336 pages

Points

8,95 €

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Scannez le code barre 9791041429653
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