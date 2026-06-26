Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Tout le monde garde son calme

Dimitri Kantcheloff

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire d'amour à la Bonnie & Clyde sous Giscard ! En ce soir d'hiver 1979, Victor Bromier s'attarde dans un bar-tabac à l'angle du quai Saint-Antoine à Lyon. Il vient d'être licencié de son emploi de représentant en parapluies et noie sa colère et ses illusions dans le Jack Daniel's. Et là, ça lui tombe dessus : un tourbillon qui s'appelle Corine. Coup de foudre immédiat et improbable entre la fougueuse révolutionnaire et l'ex-vrp "petit-bourgeois" . Alors il abandonne tout pour sa belle passionaria, vite convaincu que "la lutte des classes n'attend pas" . S'ensuivent braquages, cavales rocambolesques, rencontres épatantes... Bref, c'est un peu Bonnie & Clyde sous Giscard ! "Dimitri Kantcheloff confirme son talent avec ce roman délicieusement vintage. Une tragi-comédie débridée". LE PARISIEN Dimitri Kantcheloff est né en 1981. Après avoir été guitariste de rock et communicant, il publie son premier roman, Supernova, puis Vie et mort de Vernon Sullivan, salué par le public et la critique.

Par Dimitri Kantcheloff
Chez Points

|

Auteur

Dimitri Kantcheloff

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout le monde garde son calme par Dimitri Kantcheloff

Commenter ce livre

 

Tout le monde garde son calme

Dimitri Kantcheloff

Paru le 26/06/2026

144 pages

Points

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425037
9791041425037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.