Tout le monde garde son calme

Une histoire d'amour à la Bonnie & Clyde sous Giscard ! En ce soir d'hiver 1979, Victor Bromier s'attarde dans un bar-tabac à l'angle du quai Saint-Antoine à Lyon. Il vient d'être licencié de son emploi de représentant en parapluies et noie sa colère et ses illusions dans le Jack Daniel's. Et là, ça lui tombe dessus : un tourbillon qui s'appelle Corine. Coup de foudre immédiat et improbable entre la fougueuse révolutionnaire et l'ex-vrp "petit-bourgeois" . Alors il abandonne tout pour sa belle passionaria, vite convaincu que "la lutte des classes n'attend pas" . S'ensuivent braquages, cavales rocambolesques, rencontres épatantes... Bref, c'est un peu Bonnie & Clyde sous Giscard ! "Dimitri Kantcheloff confirme son talent avec ce roman délicieusement vintage. Une tragi-comédie débridée". LE PARISIEN Dimitri Kantcheloff est né en 1981. Après avoir été guitariste de rock et communicant, il publie son premier roman, Supernova, puis Vie et mort de Vernon Sullivan, salué par le public et la critique.