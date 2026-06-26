Le Canada est un pays d'une beauté naturelle exceptionnelle, offrant des paysages sublimes qui émerveillent les voyageurs du monde entier. Des majestueuses montagnes rocheuses de l'ouest aux vastes plaines des Prairies, en passant par les étendues sauvages et boisées de la forêt boréale, le pays regorge de diversités naturelles. Les lacs cristallins parsemés à travers le territoire, tels que les Grands Lacs et le lac Louise, reflètent la splendeur de la nature canadienne, tandis que les cascades rugissantes comme celles de Niagara ajoutent une touche spectaculaire au panorama. Les fjords escarpés de la côte ouest, les plages de sable blanc de la Nouvelle-Ecosse, et les icebergs majestueux de Terre-Neuve et du Labrador offrent des vues à couper le souffle. En plus de ses paysages, le Canada est une mosaïque culturelle de peuples et de traditions : le pays tire ses origines aussi bien des communautés inuites autochtones que françaises et anglaises. Que ce soit pour admirer les aurores boréales dans le nord, se perdre dans la beauté brute de ses paysages ou encore s'imprégner de l'atmosphère des cafés de Montréal ou Toronto, ce beau livre propose un voyage inoubliable pour les amoureux de la nature, de la culture et de l'histoire du deuxième plus grand pays du monde.