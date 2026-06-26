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Absolute Green Lantern tome 2

Al Ewing, Jahnoy Lindsay

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Jo Mullein vivait une vie paisible à Evergreen, jusqu'à l'apparition d'un mystérieux extraterrestre : Abin Sur. Après un combat dantesque, Jo possède désormais les pouvoirs de la "lanterne verte", et devient malgré elle la cible numéro 1 du milliardaire Hector Hammond. Dans l'espace, une sombre menace approche, et menace de détruire l'équilibre cosmique... Assaillie de toutes parts, Jo saura-t-elle trouver sa place en tant que Green Lantern ?

Par Al Ewing, Jahnoy Lindsay
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Al Ewing, Jahnoy Lindsay

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Absolute Green Lantern tome 2

Al Ewing, Jahnoy Lindsay

Paru le 03/07/2026

152 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9791026855422
9791026855422
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