Absolute Green Lantern tome 2

Jo Mullein vivait une vie paisible à Evergreen, jusqu'à l'apparition d'un mystérieux extraterrestre : Abin Sur. Après un combat dantesque, Jo possède désormais les pouvoirs de la "lanterne verte", et devient malgré elle la cible numéro 1 du milliardaire Hector Hammond. Dans l'espace, une sombre menace approche, et menace de détruire l'équilibre cosmique... Assaillie de toutes parts, Jo saura-t-elle trouver sa place en tant que Green Lantern ?