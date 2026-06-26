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Réflexologie auriculaire

Anne-Sophie Casper

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La réflexologie auriculaire est une méthode naturelle qui consiste à masser ou exercer une pression sur des points réflexes de l'oreille, qui entrent en résonance avec une ou plusieurs parties du corps. Cette technique d'automassage, intégrée dans la médecine traditionnelle chinoise, permet l'harmonisation de la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Allergies, fatigues, fièvre, maux de tête... Découvrez dans ce livre comment répondre à 25 affections ou symptômes courants avec pour chacun, une carte de réflexologie précise et adaptée à votre pratique, ainsi qu'un protocole très simple à suivre.

Par Anne-Sophie Casper
Chez Rustica éditions

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Auteur

Anne-Sophie Casper

Editeur

Rustica éditions

Genre

Réflexologie

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Réflexologie auriculaire

Anne-Sophie Casper

Paru le 26/06/2026

96 pages

Rustica éditions

14,95 €

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Scannez le code barre 9782815325332
9782815325332
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