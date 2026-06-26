Contre, tout contre la métropole. C'est là, depuis son intérieur, que se déploient des architectures "oppositionnelles" , entendues comme des objets, des pratiques et des récits. C'est en l'éprouvant depuis ses marges et ses impensés qu'elles en déjouent et renversent la logique : par l'occupation d'une place, la construction d'un phare, la création d'alternatives forestières ou l'exploration urbaine par le skate. A travers une constellation de chroniques, d'essais et de dialogues, cet ouvrage répertorie des architectures oppositionnelles qui inventent au quotidien, à bas bruit ou dans l'éclat de la révolte, d'autres formes de vie commune et de résistance. Avec des textes de Caroline Cieslik, Etienne Delprat, Tristan Deplus, Isabelle Fremeaux, Jay Jordan, Esther Layet, Marie Menant, Can Onaner, Marie Preston, Ulysse Rabaté, Reprise de savoirs, Mathias Rollot et Benjamin Roux.