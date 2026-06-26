Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Tout contre la métropole

Benjamin Roux, Etienne Delprat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Contre, tout contre la métropole. C'est là, depuis son intérieur, que se déploient des architectures "oppositionnelles" , entendues comme des objets, des pratiques et des récits. C'est en l'éprouvant depuis ses marges et ses impensés qu'elles en déjouent et renversent la logique : par l'occupation d'une place, la construction d'un phare, la création d'alternatives forestières ou l'exploration urbaine par le skate. A travers une constellation de chroniques, d'essais et de dialogues, cet ouvrage répertorie des architectures oppositionnelles qui inventent au quotidien, à bas bruit ou dans l'éclat de la révolte, d'autres formes de vie commune et de résistance. Avec des textes de Caroline Cieslik, Etienne Delprat, Tristan Deplus, Isabelle Fremeaux, Jay Jordan, Esther Layet, Marie Menant, Can Onaner, Marie Preston, Ulysse Rabaté, Reprise de savoirs, Mathias Rollot et Benjamin Roux.

Par Benjamin Roux, Etienne Delprat
Chez 369 éditions

|

Auteur

Benjamin Roux, Etienne Delprat

Editeur

369 éditions

Genre

Urbanisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout contre la métropole par Benjamin Roux, Etienne Delprat

Commenter ce livre

 

Tout contre la métropole

Benjamin Roux, Etienne Delprat

Paru le 26/06/2026

176 pages

369 éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490148196
9782490148196
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.