Chagrin d'été est un recueil de poésie intime et bouleversant qui explore les méandres de l'amour, de la perte et de la reconstruction. A travers des textes profondément personnels, l'autrice raconte une relation passionnelle devenue destructrice, marquée par l'emprise, la violence et la désillusion. Entre souvenirs, manque et douleur, la narratrice se perd avant d'entamer un lent chemin vers elle-même. Mettre des mots sur son vécu devient alors une nécessité, un moyen de survivre et, peu à peu, de se reconstruire. Plus qu'un cri du coeur, c'est une main tendue à celles et ceux qui cherchent à transformer leurs blessures en force.