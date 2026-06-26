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Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Tome 7

Dean Clarrain, Chris Allan, Garrett Ho, Ken Mitchroney

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Slash, la tortue mutante sauvage, débarque dans la série TMNT Adventures pour aider Krang, qui a littéralement parasité Shredder, à vaincre les Tortues Ninja ! Et Chu Hsi, le dragon de Chinatown, fait son retour... Découvrez la suite des comics classiques inspirés de la série animée Tortues Ninja des années 80/90 dans ce nouvel album qui contient les histoires "Search and Destroy", "Gimme Danger", "Raw Power", "The Keeper" et "In the Dark" !

Par Dean Clarrain, Chris Allan, Garrett Ho, Ken Mitchroney
Chez Vestron

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Auteur

Dean Clarrain, Chris Allan, Garrett Ho, Ken Mitchroney

Editeur

Vestron

Genre

Comics Indépendants

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Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Tome 7

Dean Clarrain, Chris Allan, Garrett Ho, Ken Mitchroney

Paru le 26/06/2026

160 pages

Vestron

18,95 €

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