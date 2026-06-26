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#Roman francophone

Les enfants en danger

Caroline Perrat

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Psst ! Et si on s'aimait pour de vrai ? De la même manière que le feraient les bambins insouciants qu'on aurait dû être... Il était une fois, le jour et la nuit, diamétralement opposés. Tout comme Charlyn, héroïne anti-lune, viscéralement reliée à Michayel, antihéros pare-soleil. Se reflétant l'un l'autre en miroir... leur relation hors-norme déroute ! Néanmoins, c'est après avoir oscillé durant des années entre "mental" dans les chaussettes et appel de l'âme vers les "choses-chouettes" ; qu'au travers d'un rêve sans pareil, le "Masculin" ténébreux insuffla à sa "Féminine" illuminée... l'idée de romantiser leur histoire d'amour singulière. C'est vraiment pas facile d'être amoureuse de toi est un roman bouleversant, à paraître en une poignée d'opus, dont le Tome 1 - Les enfants en danger, relate la période de l'âge innocent de ce couple "FJ", en chemin pour sa "fusion". Pourquoi ? Parce qu'un "parcours d'éveil" se vit dans sa globalité et qu'à défaut de le devenir en vieillissant... on naît "Flammes Jumelles". Car qui dit "guérison", dit "blessures"... Et qu'avant qu'un être mature vienne s'interroger en conscience sur sa situation sentimentale, il faut bien se l'avouer... complètement tordue et déconnante ! Il s'en est déroulé moult péripéties. C'est donc ce qui est décrit ici, dans le premier volume de cette série littéraire. Bienvenue à toi, dans leur "uni-vers"!

Par Caroline Perrat
Chez youStory

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Auteur

Caroline Perrat

Editeur

youStory

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Les enfants en danger

Caroline Perrat

Paru le 26/06/2026

260 pages

youStory

18,00 €

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Scannez le code barre 9782381244280
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