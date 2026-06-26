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Zidrou, Turk

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"British" autant qu'on puisse l'être, ex-colonel de la RAF, Sir Harold Wilberforce Clifton est considéré comme le plus perspicace des détectives amateurs que le monde ait connus depuis Sherlock Holmes. Sans jamais perdre une once de son flegme et de sa dignité, il résout les énigmes policières et les affaires d'espionnage les plus dangereuses en dépit des mises en garde angoissées de Mrs Partridge, sa gouvernante toujours aux petits soins... Cette intégrale reprend les albums : "Clifton et les gauchers contrariés", "Just maried" et "Le dernier des Clifton".

Par Zidrou, Turk
Chez Le Lombard

|

Auteur

Zidrou, Turk

Editeur

Le Lombard

Genre

Policier-Espionnage

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Intégrale

Zidrou, Turk

Paru le 26/06/2026

156 pages

Le Lombard

27,45 €

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Scannez le code barre 9782808218719
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