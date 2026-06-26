"British" autant qu'on puisse l'être, ex-colonel de la RAF, Sir Harold Wilberforce Clifton est considéré comme le plus perspicace des détectives amateurs que le monde ait connus depuis Sherlock Holmes. Sans jamais perdre une once de son flegme et de sa dignité, il résout les énigmes policières et les affaires d'espionnage les plus dangereuses en dépit des mises en garde angoissées de Mrs Partridge, sa gouvernante toujours aux petits soins... Cette intégrale reprend les albums : "Clifton et les gauchers contrariés", "Just maried" et "Le dernier des Clifton".