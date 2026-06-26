L'Etoile du Nord

Portés disparus après une attaque en mer, Bruce Hawker, le jeune Forester et le fidèle lieutenant Lowe réapparaissent au coeur d'une énigme fascinante qui les mène des côtes de Nouvelle-Ecosse aux terres gelées du Minnesota. Ruines oubliées, symboles templiers, trahisons et révélations se succèdent dans une enquête haletante où les frontières entre Histoire et légendes s'effacent. Chaque découverte soulève une nouvelle question, mais jusqu'où iront-ils pour percer le secret des chevaliers du Temple ?