Absolute Flash Tome 2

Témoin malgré lui d'une expérience militaire ratée, Wally West obtient d'étranges pouvoirs et semble vivre hors du temps. En fuite, sans domicile ni refuge, il est poursuivi par les mercenaires métahumains connus sous le nom des Lascars. Mais ni Wally ni les Lascars ne connaissent les véritables objectifs des expériences menées par Barry Allen à Fort Fox, ni l'identité de leur véritable instigateur... et la vérité pourrait bien changer la face de l'univers.