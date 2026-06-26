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Absolute Flash Tome 2

Jeff Lemire, Nick Robles

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Témoin malgré lui d'une expérience militaire ratée, Wally West obtient d'étranges pouvoirs et semble vivre hors du temps. En fuite, sans domicile ni refuge, il est poursuivi par les mercenaires métahumains connus sous le nom des Lascars. Mais ni Wally ni les Lascars ne connaissent les véritables objectifs des expériences menées par Barry Allen à Fort Fox, ni l'identité de leur véritable instigateur... et la vérité pourrait bien changer la face de l'univers.

Par Jeff Lemire, Nick Robles
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Jeff Lemire, Nick Robles

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Absolute Flash Tome 2

Jeff Lemire, Nick Robles

Paru le 26/06/2026

152 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9791026855460
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