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100 marques du Sud-Ouest

Olivier Londeix

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On les connaît, elles sont les fleurons de l'économie de la région, mais on ne le savait pas forcément... Elles appartiennent à notre patrimoine commun, elles sont sources d'emplois mais aussi d'identité. Nous connaissons certaines depuis l'enfance. Elles accompagnent le quotidien, du petit déjeuner (Cacolac) à l'apéritif (Lillet). Elles sont nos premiers jeux (1000 Bornes et Kapla), les chaussures que nous avons eues aux pieds (Aster et Babybotte), le béret que l'on visse sur la tête (Laulhère), les cachets que l'on prend à la première migraine (Efferalgan)... Elles sont locales et écoresponsables (Sooruz) ou un poids lourd de l'économie nationale (CEVA Santé animale). Entre marques historiques à la riche iconographie et jeunes marques inventives, un véritable tour de la région largement illustré et ouvert sur le dynamisme régional.

Par Olivier Londeix
Chez Sud Ouest editions

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Auteur

Olivier Londeix

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Histoire régionale

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100 marques du Sud-Ouest

Olivier Londeix

Paru le 26/06/2026

144 pages

Sud Ouest editions

19,90 €

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