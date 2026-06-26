La réflexologie plantaire est une méthode naturelle qui consiste à masser ou exercer une pression sur des points réflexes du pied, qui entrent en résonance avec une ou plusieurs parties du corps. Cette technique d'automassage, intégrée dans la médecine traditionnelle chinoise, permet une harmonisation physique, émotionnelle et énergétique du receveur. Allergies, ballonnements, douleurs articulaires, stress... Découvrez dans ce livre comment répondre à 25 affections ou symptômes courants, avec pour chacun, une ou plusieurs cartes de réflexologie précises et adaptées à votre pratique, ainsi d'un protocole très simple à suivre.