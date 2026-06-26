Les Fiancés de l'ère Taisho Tome 2

Tokyo, 1921. Fuki, 24 ans, qui est domestique dans une grande demeure, se voit un jour demandée en mariage par maître Yûgo, le fils de la famille pour laquelle elle travaille. Son précédent engagement ayant été rompu, ce mariage doit lui permettre d'assurer l'avenir de sa famille. Après un mois de vie commune, et tandis qu'ils apprivoisent peu à peu leurs émotions, un parfum inconnu vient semer le trouble dans leur paisible quotidien. Le deuxième tome d'une tendre romance qui transcende les classes sociales ? !