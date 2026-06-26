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Les Fiancés de l'ère Taisho Tome 2

Suzu Kayukawa

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Tokyo, 1921. Fuki, 24 ans, qui est domestique dans une grande demeure, se voit un jour demandée en mariage par maître Yûgo, le fils de la famille pour laquelle elle travaille. Son précédent engagement ayant été rompu, ce mariage doit lui permettre d'assurer l'avenir de sa famille. Après un mois de vie commune, et tandis qu'ils apprivoisent peu à peu leurs émotions, un parfum inconnu vient semer le trouble dans leur paisible quotidien. Le deuxième tome d'une tendre romance qui transcende les classes sociales ? !

Par Suzu Kayukawa
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

Suzu Kayukawa

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Les Fiancés de l'ère Taisho Tome 2

Suzu Kayukawa

Paru le 26/06/2026

178 pages

Vega-Dupuis

12,50 €

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Scannez le code barre 9782808702119
9782808702119
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