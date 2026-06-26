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Cartographier les interactions

Margaux Alamartine

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Margaux Alamartine, consultante/coach auprès de dirigeants et managers d'organisations, désireuse de comprendre les mécanismes à l'oeuvre qui participent d'une transformation, est partie s'immerger en Chine pour faire exploser son cadre de pensée. Entre 2015 et 2021, ce territoire chinois l'a amenée à cheminer, à croiser des lignes, à prendre des bifurcations. Des bifurcations qui l'ont menée jusqu'au village de Heqiao, situé dans la province de Zhejiang où s'enclenchait un projet de développement touristique afin de retrouver un dynamisme socio-économique. Pendant six ans, dont une année sur place pendant la période du Covid, Margaux a pu observer et étudier le processus de transformation et comment les différents éléments de cet écosystème ont évolué. A travers le récit de son expérience et de ses travaux de recherche, Margaux décrypte les mécanismes de mobilité et la manière dont les éléments d'un écosystème interagissent. Elle en dégage une grille de lecture originale faisant écho aux dynamiques de changements dans les organisations, qu'ils soient individuels ou collectifs. Récit de vie, enquête terrain, dynamique de recherche, documentaire, cet ouvrage est tout cela à la fois, une quintessence poétique de la complexité qui régit nos vies pour toutes celles et ceux qui s'interrogent et cherchent de nouvelles perspectives pour appréhender la transformation.

Par Margaux Alamartine
Chez Editions Libel

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Auteur

Margaux Alamartine

Editeur

Editions Libel

Genre

Gestion de projet

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Cartographier les interactions

Margaux Alamartine

Paru le 18/06/2026

130 pages

Editions Libel

38,00 €

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