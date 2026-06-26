A bord du Zéphyr, les jours s'enchaînent, la connaissance est gratuite et les gens heureux. Pourtant, Calypso a l'impression d'être coincée dans un rôle qui ne lui suffit plus. Sa frustration se mue peu à peu en colère, et les petits jeux ludiques de Grégoire prennent un goût amer. Peut-on réellement sensibiliser le monde entier avec quelques vidéos et trois interventions scolaires ? La méthode douce, dans un monde qui semble de plus en plus violent, a-t-elle la moindre chance de faire effet ? La passion, la rigueur et l'envie de bien faire peuvent-elles vraiment ébranler profondément l'ordre actuel des choses ? A chaque plongée, Calypso en est moins sûre. Et plus elle en apprend sur la fragilité de ce qu'elle découvre, plus le doute s'incruste en elle : jusqu'où est-elle prête à aller pour la bonne cause ? ...