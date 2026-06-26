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Son of a gun

John Héros

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Sur une étoile lointaine à l'extrême du cosmos, un garçon revient du théâtre des opérations, d'une belle bagarre. Il a étudié à Saint-Cyr, West Point ou Brocéliande, une prestigieuse académie astrale et militaire sur cette planète proche de l'infini. Dans cet univers, non comme le nôtre, mais géant à l'absolu, il ressurgit, indemne et heureux de retrouver la paix, lassé des certitudes sanglantes. C'est alors que les vrais ennuis commencent. Il tombe de Charybde en Scylla, se fait des amis et des ennemis, résout deux ou trois énigmes et comprend même un casus belli. Il rencontre peut-être l'amour, mais cela reste incertain... Finalement, il rebondit entre la liberté, le courage et le bonheur.

Par John Héros
Chez Hello Editions

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Auteur

John Héros

Editeur

Hello Editions

Genre

Science-fiction

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Son of a gun

John Héros

Paru le 26/06/2026

250 pages

Hello Editions

20,90 €

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Scannez le code barre 9782386738487
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