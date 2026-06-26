Méditations

Ce recueil se déploie comme une traversée poétique et réflexive des grandes dimensions de l'existence. Structuré en trois mouvements : la Terre, le Ciel et l'Eveil, il explore avec sensibilité le rapport à soi, aux autres et au monde. A travers une écriture libre mêlant poésie, slam et fragments de pensée, l'auteur interroge le temps, l'amour, les dérives sociales et la possibilité d'une élévation intérieure. Chaque texte se situe entre ancrage et dépassement, lucidité et espérance. Refusant tout cloisonnement stylistique, l'ouvrage s'ouvre comme un espace de résonance, invitant à ralentir, ressentir et questionner. Une invitation à l'éveil et à une présence au monde plus consciente et profondément humaine.