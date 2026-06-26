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Méditations

Erzi Zani

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Ce recueil se déploie comme une traversée poétique et réflexive des grandes dimensions de l'existence. Structuré en trois mouvements : la Terre, le Ciel et l'Eveil, il explore avec sensibilité le rapport à soi, aux autres et au monde. A travers une écriture libre mêlant poésie, slam et fragments de pensée, l'auteur interroge le temps, l'amour, les dérives sociales et la possibilité d'une élévation intérieure. Chaque texte se situe entre ancrage et dépassement, lucidité et espérance. Refusant tout cloisonnement stylistique, l'ouvrage s'ouvre comme un espace de résonance, invitant à ralentir, ressentir et questionner. Une invitation à l'éveil et à une présence au monde plus consciente et profondément humaine.

Par Erzi Zani
Chez Hello Editions

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Auteur

Erzi Zani

Editeur

Hello Editions

Genre

Poésie

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Méditations

Erzi Zani

Paru le 26/06/2026

106 pages

Hello Editions

15,90 €

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