Les visages du mal

Ils se nomment Ian Brady et Myra Hindley, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Harold Shipman... Ils ont défrayé la chronique et plongé le monde dans l'effroi. Ces noms résonnent comme des avertissements, ce sont les figures d'une humanité dévoyée. Sous leurs dehors ordinaires se cachaient des prédateurs méthodiques, dévorés par une pulsion meurtrière qui les poussait à recommencer, encore et encore. Des monstres en plein jour, citoyens respectables en apparence, qui libéraient leurs pulsions dans l'ombre et le silence. Ceci est leur histoire. Les tueurs en série continuent d'exercer une attraction aussi morbide qu'inexplicable : leurs crimes défient les repères d'une société civilisée, leurs obsessions semblent venir d'un autre monde. Certains sont devenus des visages familiers, starifiés par Netflix ou la BBC ; d'autres, tout aussi redoutables, demeurent enfouis dans les zones grises de l'horreur, loin des projecteurs. Construit autour des obsessions singulières qui ont nourri la folie meurtrière de chacun, cet ouvrage explore les parcours de vingt tueurs en série parmi les plus emblématiques - et d'autres, restés dans l'ombre - des dernières décennies du XX ? siècle et du début du XXI ? . Chaque portrait dissèque leurs méthodes, analyse leurs motivations, met à nu leurs mécanismes internes... et tente, sans illusion, de comprendre ce qui a pu alimenter leur appétit insatiable pour la mort.