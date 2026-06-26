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#Manga

Overlord - New World Tome 2

Kugane Maruyama, Matsuki

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- Overlord nous plonge au coeur d'un univers virtuel qui, peu à peu, va prendre vie ! - Un manga qui se distingue des autres titres du genre grâce à la singularité de son personnage principal : un puissant seigneur maléfique ! - Un anti-héros qui veut se faire un nom en tant que héros ! Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre MMORPG à succès est sur le point de fermer. Momonga, nécromancien mort-vivant de niveau 100, chef de la puissante guilde, Ainz Ooal Gown, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas et les personnages non jouables se retrouvent dotés d'une conscience... Prisonnier d'un monde inconnu, notre seigneur maléfique va partir à la recherche d'un nouveau but à son existence et prendre la décision de conquérir ce nouvel univers tout en y laissant son empreinte.

Par Kugane Maruyama, Matsuki
Chez Ototo

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Auteur

Kugane Maruyama, Matsuki

Editeur

Ototo

Genre

Seinen/Homme

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Overlord - New World Tome 2

Kugane Maruyama, Matsuki trad. Yoan Giraud

Paru le 26/06/2026

186 pages

Ototo

8,35 €

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