Et si la clé de votre bien-être se cachait dans votre système lymphatique ? Jambes lourdes, ventre gonflé, fatigue persistante, douleurs diffuses ou sensation de corps "engorgé" , derrière ces signaux revient souvent un même acteur discret mais essentiel : le système lymphatique. Dans ce livre, Tehani Leprieur, fondatrice de l'Atelier du Drainage Lymphatique, démonte les mythes qui entourent la lymphe et propose une lecture physiologique, globale et résolument scientifique du corps. Elle montre pourquoi drainer ne suffit pas, et comment la stagnation lymphatique est presque toujours le symptôme d'un terrain plus profond : inflammation chronique, stress, dérèglement hormonal, troubles digestifs ou métaboliques. Grâce à des explications claires, des repères physiologiques, des routines simples et une méthode progressive, vous apprendrez à relancer la circulation, décrypter les signaux de votre corps et retrouver une légèreté durable. Agissez sur votre système lymphatique pour restaurer équilibre, vitalité et confiance.