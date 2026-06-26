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#Essais

Economie de guerre

Loic Fournil

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La politique "d'économie de guerre" lancée par Emmanuel Macron ne consiste pas uniquement à produire plus d'armes. C'est un projet de société qui va toucher l'ensemble de la population. Basé sur une lecture attentive des documents officiels, ce livre alerte sur les dangers de la militarisation de nos existences et donne des pistes d'action pour enrayer la course à la guerre. L'auteur Loïc Fournil est enseignant et syndicaliste. Un sentiment d'impuissance aurait pu s'emparer de lui face à la marche vers l'abîme et au climat anxiogène actuel, mais il a choisi de militer au sein de plusieurs organisations antimilitaristes.

Par Loic Fournil
Chez Le monde à l'envers

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Auteur

Loic Fournil

Editeur

Le monde à l'envers

Genre

Actualité politique France

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Economie de guerre

Loic Fournil

Paru le 26/06/2026

72 pages

Le monde à l'envers

5,00 €

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Scannez le code barre 9791091772655
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