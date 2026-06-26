Economie de guerre

La politique "d'économie de guerre" lancée par Emmanuel Macron ne consiste pas uniquement à produire plus d'armes. C'est un projet de société qui va toucher l'ensemble de la population. Basé sur une lecture attentive des documents officiels, ce livre alerte sur les dangers de la militarisation de nos existences et donne des pistes d'action pour enrayer la course à la guerre. L'auteur Loïc Fournil est enseignant et syndicaliste. Un sentiment d'impuissance aurait pu s'emparer de lui face à la marche vers l'abîme et au climat anxiogène actuel, mais il a choisi de militer au sein de plusieurs organisations antimilitaristes.