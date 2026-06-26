Un crime dans la peau

Lionel Destremau explore les engrenages de meurtres oubliés : qu'est-ce qui pousse les criminels à passer à l'acte ? En 2014, un jeune officier de police passionné de tatouage, Eric Mailly, découvre que deux ouvrages ont été retirés de la vente aux enchères d'une collection privée. L'un d'entre eux l'interpelle : une pochette ayant appartenu au fameux médecin légiste Jean Lacassagne, en lien avec un terrible crime survenu à Lyon en 1930. C'est la reliure du livre qui en interdit la commercialisation : elle est composée de la peau tatouée d'un homme, Louis Rambert, l'un des deux coupables de l'affaire. Au fil de ses recherches, Eric découvre le nom de son complice, Gustave Mailly... Ont-ils un lien de parenté ? De la vie de Louis Rambert et de Gustave Mailly, il subsiste plusieurs éléments : la presse a relaté leur procès et leur destin, mais seulement en partie... Comment sont-ils devenus criminels ? Et comment ont-ils fini par passer à l'acte ? "Un passionnant true crime aux reflets de sombre polar historique". Le Figaro Magazine Né en 1970, Lionel Destremau a longtemps été éditeur de romans noirs. Il dirige désormais le salon Lire en Poche à Gradignan. Auteur de plusieurs recueils de poésie, son premier roman, Gueules d'ombre a été lauréat du Festival du premier roman de Chambéry et du Prix des lecteurs du festival de Penmarc'h et figurait dans la sélection du Grand prix de littérature policière 2023, tandis que Jusqu'à la corde figurait dans celle du Prix des lectrices ELLE 2024.