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#Polar

La Cinquième saison

Mons Kallentoft

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Le cinquième et avant-dernier tome de la grande saga best-seller des enquêtes de l'inspectrice Malin Fors. Avis de cataclysme dans les forêts suédoises. Depuis des mois, des femmes y sont torturées et demeurent muettes à jamais. Alors que Malin Fors passe des vacances en famille à Lund, une nouvelle victime silencieuse est admise à l'hôpital voisin. L'enquêtrice s'empare du dossier et le Mal lui révèle son véritable visage. Les quatre saisons ont désormais une soeur : la saison des ténèbres. "Mons Kallentoft est journaliste, le polar l'intéresse pour explorer un pays qui n'a rien à voir avec un modèle sociopolitique. Son regard est amer, son écriture descriptive impose un rythme envoûtant et poisseux qui déroute, mais se justifie totalement quand l'hiver tétanise les corps et que l'été liquéfie la pensée". Télérama Mons Kallentoft est un journaliste et romancier suédois. Il est l'auteur de la série best-seller formée par les six enquêtes de l'inspectrice Malin Fors, toutes disponibles chez Points, et dont La Cinquième Saison est le cinquième opus. Traduit du suédois par Lucile Clauss et Emmanuel Curtil

Par Mons Kallentoft
Chez Points

|

Auteur

Mons Kallentoft

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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La Cinquième saison

Mons Kallentoft trad. Lucile Clauss, Emmanuel Curtil

Paru le 26/06/2026

528 pages

Points

10,20 €

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