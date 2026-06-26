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Son of Violence

8 Number, Otsuka Tonchin, Number8

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Ken Komatsubara, un élève de 10 ans, a été transféré dans une école primaire de Ginza. Il a reçu une "? recommandation de prudence ? " de la part du ministère des Affaires étrangères, sans qu'on sache exactement pourquoi. Sa présence a des répercussions sur la police, les gangsters locaux et même une société militaire privée implantée à l'étranger. Dans un quartier bordé de boutiques de marques de luxe, les talents de combattant du garçon se déchaînent comme s'il était fils de la violence.

Par 8 Number, Otsuka Tonchin, Number8
Chez Vega-Dupuis

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Auteur

8 Number, Otsuka Tonchin, Number8

Editeur

Vega-Dupuis

Genre

Seinen/Homme

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Son of Violence

8 Number, Otsuka Tonchin, Number8

Paru le 26/06/2026

532 pages

Vega-Dupuis

19,90 €

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Scannez le code barre 9782808700726
9782808700726
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