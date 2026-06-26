Son of Violence

Ken Komatsubara, un élève de 10 ans, a été transféré dans une école primaire de Ginza. Il a reçu une "? recommandation de prudence ? " de la part du ministère des Affaires étrangères, sans qu'on sache exactement pourquoi. Sa présence a des répercussions sur la police, les gangsters locaux et même une société militaire privée implantée à l'étranger. Dans un quartier bordé de boutiques de marques de luxe, les talents de combattant du garçon se déchaînent comme s'il était fils de la violence.