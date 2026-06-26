Kohva Tome 1

"Il y a longtemps, nos ancêtres ont conclu un pacte avec les divinités en échange de dons. Ils nous ont facilité la vie dans les terres gelées, mais, lorsque les bêtes marines sont arrivées, les eaux se sont imprégnées de leur sang noir". Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Aki, celui où il doit passer le rite de son village pour devenir un membre à part entière de sa tribu. Lors de cet événement très important pour lui, il va pouvoir compter sur son frère, Yako, pour l'aider à relever ce défi. Mais quelque chose vient de la mer... quelque chose qui va détruire leur vie.