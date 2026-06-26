Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Kohva Tome 1

Konata

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Il y a longtemps, nos ancêtres ont conclu un pacte avec les divinités en échange de dons. Ils nous ont facilité la vie dans les terres gelées, mais, lorsque les bêtes marines sont arrivées, les eaux se sont imprégnées de leur sang noir". Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Aki, celui où il doit passer le rite de son village pour devenir un membre à part entière de sa tribu. Lors de cet événement très important pour lui, il va pouvoir compter sur son frère, Yako, pour l'aider à relever ce défi. Mais quelque chose vient de la mer... quelque chose qui va détruire leur vie.

Par Konata
Chez Dargaud

|

Auteur

Konata

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kohva Tome 1 par Konata

Commenter ce livre

 

Kohva Tome 1

Konata

Paru le 26/06/2026

240 pages

Dargaud

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505126201
9782505126201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.