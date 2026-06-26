Coût de Sang

Genève, 25 mars 1990. Une banque, cinq hommes, trente millions de francs suisses se volatilisent. Marseille, mars 2020. Une jeune femme sur une plage. Un motard. Trois coups de feu. Un mort. Léna Ortiz a vingt-neuf ans, les yeux clairs et une question qui la ronge depuis l'enfance : qui sont ses parents biologiques ? Abandonnée à la naissance, adoptée à trois ans par un couple de Portugais qu'elle a perdus à dix-huit ans, elle cherche en vain ses origines. Les agences généalogiques, les tests ADN, les archives : tout se referme devant elle. Un dimanche de mars 2020, elle assiste malgré elle à une scène de meurtre en plein air. L'homme qui vient de mourir la regardait fixement, comme s'il la connaissait. Un motard sur une Triumph noire, toujours dans son sillage, jamais agressif, la suit depuis des semaines. La Brigade Criminelle de Marseille décompte les cadavres : un policier soufflé dans sa voiture, un dealer crucifié dans sa villa du Castellet, un escroc international abattu les yeux ouverts sur la plage. Toutes ces morts tiennent à un seul fil. Et ce fil mène à une maison de Lucciana, en Corse, dans laquelle un homme mourant garde depuis trente ans un secret qui appartient à Léna.