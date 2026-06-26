Star : Strike It Rich Tome 2

La prime est pour moi ! Début du premier tournoi de la nouvelle organisation de combats clandestins Valkyria !!! Alléchées par la belle prime de victoire d'un montant de 5 millions de yens, deux soeurs ex-bôsôzoku notoirement connues pour leur goût du combat ainsi qu'une experte en kung-fu championne d'une organisation concurrente s'apprêtent à descendre dans l'arène pour affronter la reine de Valkyria. Elles sont toutes prêtes à en découdre et déterminées, mais... Il ne pourra en rester qu'une à la fin !