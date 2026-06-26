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Star : Strike It Rich Tome 2

Sandrovich Yabako, Maam

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La prime est pour moi ! Début du premier tournoi de la nouvelle organisation de combats clandestins Valkyria !!! Alléchées par la belle prime de victoire d'un montant de 5 millions de yens, deux soeurs ex-bôsôzoku notoirement connues pour leur goût du combat ainsi qu'une experte en kung-fu championne d'une organisation concurrente s'apprêtent à descendre dans l'arène pour affronter la reine de Valkyria. Elles sont toutes prêtes à en découdre et déterminées, mais... Il ne pourra en rester qu'une à la fin !

Par Sandrovich Yabako, Maam
Chez Meian Editions

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Auteur

Sandrovich Yabako, Maam

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Star : Strike It Rich Tome 2

Sandrovich Yabako, Maam

Paru le 26/06/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385039639
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