Tearmoon Empire Story Tome 7

Ma place n'est pas ici ! Après avoir calmé les tensions entre Bellman et le peuple Lulu, Mia rentre en hâte à la capitale pour fuir Dion. Le lendemain, Bellman demande audience à l'empereur, et Mia en profite pour lui réclamer une partie de ses terres, au grand étonnement de Ludwig. En quête de reconnaissance, le vicomte accepte avec fierté, sauvant ainsi la forêt de Seylent sans heurt. Ludwig, lui, continue de s'illusionner sur les prétendus plans de sa capricieuse princesse. Une lettre de Tiona arrive, demandant à Mia d'offrir son soutien à son petit frère Sero... Eveillant chez elle des souvenirs de sa précédente vie, ce message l'amène à mettre Sero sous sa protection, et à tirer parti de son génie ! De caprice en caprice, ses choix changent le cours du destin ! Ancienne princesse bonne à rien, Mia saisit cette chance unique pour réparer l'histoire, dans une comédie fantastique pleine de surprises !