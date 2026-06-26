Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Soul Eaters

Sergio Monjes, Aj Ampadu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jack Boniface est le shadowman. Son esprit est lié à Bosou Koblamin, le loa de l'ombre. Le démon le submerge de colère, mais il a appris à la rediriger pour affronter les dangers des deux mondes. Des années auparavant, asservi par Maitre Darque, Jack était devenu La Pie. Cette époque est révolue, mais deux cadavres retrouvés à la Nouvelle Orléans semblent dire le contraire. Des témoins auraient aperçu le tueur : couvert de plumes noires et de chaînes luisantes. La Pie. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une seule chose, Maitre Darque est de retour. Mais ce dernier devrait être scellé dans l'Anneau de Salomon, comment a-t-il pu créer une nouvelle Pie ? C'est ce que Jack et les Acolytes vont essayer de découvrir.

Par Sergio Monjes, Aj Ampadu
Chez Bliss comics Editions

|

Auteur

Sergio Monjes, Aj Ampadu

Editeur

Bliss comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Soul Eaters par Sergio Monjes, Aj Ampadu

Commenter ce livre

 

Soul Eaters

Sergio Monjes, Aj Ampadu

Paru le 26/06/2026

136 pages

Bliss comics Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375783825
9782375783825
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.