Soul Eaters

Jack Boniface est le shadowman. Son esprit est lié à Bosou Koblamin, le loa de l'ombre. Le démon le submerge de colère, mais il a appris à la rediriger pour affronter les dangers des deux mondes. Des années auparavant, asservi par Maitre Darque, Jack était devenu La Pie. Cette époque est révolue, mais deux cadavres retrouvés à la Nouvelle Orléans semblent dire le contraire. Des témoins auraient aperçu le tueur : couvert de plumes noires et de chaînes luisantes. La Pie. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une seule chose, Maitre Darque est de retour. Mais ce dernier devrait être scellé dans l'Anneau de Salomon, comment a-t-il pu créer une nouvelle Pie ? C'est ce que Jack et les Acolytes vont essayer de découvrir.