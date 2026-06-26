Le temps est venu de révéler un scandale : Shakespeare n'a rien inventé, mais tout volé. Notamment à William Painter, l'auteur des six romances rassemblées dans ce volume, qui furent une des principales sources d'inspiration du théâtre anglais de la Renaissance. On retrouve en effet dans ces récits ce même mélange de grivois et de tragique, où les amants maudits côtoient les maris cocus. Mais, surtout, cette même capacité à distraire et captiver le public, avec ses intrigues rocambolesques : une femme qui se fait passer pour une autre afin de coucher avec son mari qui l'a délaissée, une amoureuse qui se fait duper par un frère et une soeur jumeaux... William Shakespeare, de fait, a abondamment puisé dans ce recueil la matière de plusieurs de ses pièces, dont Roméo et Juliette, Edouard III et Tout est bien qui finit bien.