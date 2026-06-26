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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Roméo et Juliette

William Painter

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Le temps est venu de révéler un scandale : Shakespeare n'a rien inventé, mais tout volé. Notamment à William Painter, l'auteur des six romances rassemblées dans ce volume, qui furent une des principales sources d'inspiration du théâtre anglais de la Renaissance. On retrouve en effet dans ces récits ce même mélange de grivois et de tragique, où les amants maudits côtoient les maris cocus. Mais, surtout, cette même capacité à distraire et captiver le public, avec ses intrigues rocambolesques : une femme qui se fait passer pour une autre afin de coucher avec son mari qui l'a délaissée, une amoureuse qui se fait duper par un frère et une soeur jumeaux... William Shakespeare, de fait, a abondamment puisé dans ce recueil la matière de plusieurs de ses pièces, dont Roméo et Juliette, Edouard III et Tout est bien qui finit bien.

Par William Painter
Chez Aux Forges de Vulcain

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Auteur

William Painter

Editeur

Aux Forges de Vulcain

Genre

Contes et nouvelles

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Roméo et Juliette

William Painter trad. Laëtitia Sansonetti

Paru le 26/06/2026

Aux Forges de Vulcain

20,00 €

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