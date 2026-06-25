Votre enfant apprend à lire 20 mots supplémentaires par histoire ! C'est la panique à la ferme ! Les animaux s'agitent, les poules piaillent à tout-va et les cochons sont prêts à quitter les lieux. Une seule explication : un mystérieux monstre rôderait dans les parages... Une histoire à deux voix : le parent lit l'histoire et l'enfant déchiffre les mots faciles à lire. Avec : - Des exercices préparatoires à la lecture - La découverte des mots de l'histoire avant de lire - Des mots à lire entièrement déchiffrables - Des questions et des jeux à la fin pour vérifier sa compréhension