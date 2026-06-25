Les corps de la langue

Les représentations de la langue française et les imaginaires qui les entourent évoluent au XVIIIe siècle. La comparaison de la langue avec un corps est un leitmotiv des théories et des fictions. Ce numéro explore cette analogie pour en percer les enjeux. Les représentations de la langue française et les imaginaires qui les entourent évoluent au XVIIIe siècle. La comparaison de la langue à un corps et l'expression le corps de la langue reviennent tels des leitmotive dans les écrits théoriques et fictionnels. Ce numéro explore cette analogie afin d'en analyser les fondements, les enjeux et les mutations. Les Lumières remettent en question l'idéal de fixité, d'ordre et de clarté prôné par la langue dite classique. La Révolution impose la présence du corps charnel et l'image de la langue comme entité sociale et unité de la nation. L'époque souligne des pratiques situées et incorporées dans un usage plus quotidien et créatif de la langue. La fin du siècle cherche à penser la langue du côté du mouvement et de l'énergie, du désordre et de l'opacité, de la folie et de la poésie, moins les mots eux-mêmes que les voix incarnées qui les énoncent.