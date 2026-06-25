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Au défi du Rhône

Jean-Benoît Krumenacker

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Moins célèbre que le pont d'Avignon, le pont lyonnais sur le Rhône possède pourtant une histoire d'une richesse exceptionnelle : seul passage du fleuve jusqu'au XVIIIe siècle, il fut démoli en 1953 après plus de 700 ans d'existence. Aujourd'hui, il apparaît nécessaire de reconsidérer à nouveaux frais les premiers travaux historiques de M. -Cl. et G. Guigue (1886) et la synthèse archéologique de J. Burnouf (1991) sur cette question. S'appuyant sur un corpus archivistique foisonnant - délibérations capitulaires, registres comptables, vestiges archéologiques -, l'auteur reconstitue ici son histoire depuis sa fondation au XIIe siècle jusqu'à la Renaissance. Plus qu'un simple ouvrage utilitaire, ce pont fut un enjeu de pouvoir entre le chapitre cathédral, l'archevêque et les bourgeois de la ville, un pôle religieux, un axe marchand stratégique et un point de défense militaire. Entité juridique autonome dotée de droits féodaux, de terres et d'une trésorerie prospère, il fut encore un chantier permanent animé par maçons, charpentiers et manoeuvres. A travers ce monument oublié, c'est une tranche entière de la vie sociale, économique et politique de Lyon médiéval qui se révèle au lecteur.

Par Jean-Benoît Krumenacker
Chez CIHAM-éditions

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Auteur

Jean-Benoît Krumenacker

Editeur

CIHAM-éditions

Genre

Histoire de Lyon

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Au défi du Rhône

Jean-Benoît Krumenacker

Paru le 25/06/2026

250 pages

CIHAM-éditions

30,00 €

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