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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Azel et les florafaunes

Nanoux, Gambette Chevalier, Chevalier Gambette

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La forêt tout entière était en danger ! Une créature brûlante parcourait le sous-bois, assoiffant la flore, effrayant la faune, résistant aux pouvoirs étonnants de son petit peuple... La communication avec les arbres anciens était désormais coupée ! Quand Azel, un jeune garçon passionné de nature et d'escalade, s'aventura parmi broussailles et champignons, les Florafaunes se retrouvèrent alors face à un choix qu'ils n'avaient jamais imaginé. Pour sauver leur forêt, pouvaient-ils vraiment faire confiance à un humain ?

Par Nanoux, Gambette Chevalier, Chevalier Gambette
Chez Plumes de bourdons

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Auteur

Nanoux, Gambette Chevalier, Chevalier Gambette

Editeur

Plumes de bourdons

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Azel et les florafaunes

Nanoux, Gambette Chevalier, Chevalier Gambette

Paru le 25/06/2026

200 pages

Plumes de bourdons

16,00 €

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