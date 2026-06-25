Azel et les florafaunes

La forêt tout entière était en danger ! Une créature brûlante parcourait le sous-bois, assoiffant la flore, effrayant la faune, résistant aux pouvoirs étonnants de son petit peuple... La communication avec les arbres anciens était désormais coupée ! Quand Azel, un jeune garçon passionné de nature et d'escalade, s'aventura parmi broussailles et champignons, les Florafaunes se retrouvèrent alors face à un choix qu'ils n'avaient jamais imaginé. Pour sauver leur forêt, pouvaient-ils vraiment faire confiance à un humain ?