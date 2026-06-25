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Mystici Corporis

Pie XII, Pie Xii

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"Nous ne faisons qu'un seul corps dans le Christ." En pleine seconde guerre mondiale, Pie XII publie en 1943 l'une des encycliques les plus fondamentales du XXe siècle : Mystici Corporis Christi, où le pape déploie une vision organique et spirituelle de l'Eglise. Ce texte magistériel définit l'identité du chrétien comme cellule vivante d'un organisme dont le Christ est la Tête et l'Esprit Saint le coeur. A travers une synthèse magistrale entre Ecriture sainte et Tradition, Pie XII explore le mystère de l'Union, la place de chaque fidèle, et la dimension sociale et visible de l'Eglise. "Si nous voulons définir et décrire l'Eglise de Jésus-Christ par un nom qui soit à la fois le premier, le plus noble et le plus divin, nous n'en trouverons pas de plus adapté que celui de Corps mystique de Jésus-Christ." - Pie XII

Par Pie XII, Pie Xii
Chez Editions Sainte-Jeanne d'Arc

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Auteur

Pie XII, Pie Xii

Editeur

Editions Sainte-Jeanne d'Arc

Genre

Documents des églises

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Mystici Corporis

Pie XII, Pie Xii

Paru le 27/08/2026

76 pages

Editions Sainte-Jeanne d'Arc

10,00 €

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Scannez le code barre 9782908758436
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