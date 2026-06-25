Santé et nature

En suivant les trajectoires de plantes, de substances et de dispositifs médicaux, ce dossier explore les divers usages et rapports à la nature qui s'exercent dans le domaine de la santé du XVIe au XXIe siècle. Ce dossier explore les divers usages et rapports à la nature qui s'exercent dans le domaine de la santé du XVIe au XXIe siècle. En suivant les trajectoires de plantes, de substances et de dispositifs médicaux, il invite à repenser la relation santé-nature à l'aune de l'histoire environnementale et de la santé environnementale. Les différents articles ici réunis permettent de nuancer les oppositions usuelles entre biomédecine et médecines "naturelles" , mettent au jour la porosité des frontières entre marges et centre, et articulent des échelles qui vont du jardin à l'industrie pharmaceutique, du local au global. En étudiant des pratiques aussi variées que l'accouchement ou l'alimentation, ces contributions donnent à voir comment se redessinent, dans le temps long, les façons de soigner et les contours mêmes de ce que nous appelons "? nature ? ". Ce dossier montre ainsi que le domaine de la santé, parce qu'il touche à l'intime, joue un rôle structurant dans la construction de ce qui est perçu comme "? naturel ? ".