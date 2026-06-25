Redécouvrir les Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet

Lettres de mon moulin a souffert de lectures réductrices : tantôt oeuvre pour enfants, tantôt ouvrage régionaliste. Il est temps de relire ce recueil composite et ambigu, avec son ironie et ses côtés sombres, et pour le rapport complexe entre Paris et la Provence. Lettres de mon moulin est une oeuvre patrimoniale, mais le recueil a souffert de lectures réductrices voire totalement fausses, qui en faisaient une oeuvre pour enfants ou à vocation régionaliste. Or il s'agit d'un recueil composite, ambigu, qui a plu à des auteurs très différents, parfois pour son ironie ou ses côtés sombres, souvent occultés, ou encore par le rapport complexe qui se joue entre Paris et la Provence. L'objectif de ce dossier est de relire le recueil à la fois dans l'esprit des contemporains et avec les méthodes et thèmes de la recherche actuelle.