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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Réussir sa PASS LAS

Sacha Grandaud, Paul Colucci

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Conçu par deux anciens étudiants de PASS, pour des étudiants en PASS ou LASS, ce livre est bien plus qu'un simple recueil de QCM : c'est un guide progressif et efficace pour s'entraîner et réussir (presque) sans pression. La première année de santé est, et a toujours été, une année difficile à aborder : la concurrence est rude, les cours sont complexes et la quantité de travail importante. Ce livre de QCM a été conçu pour répondre aux véritables besoins des étudiants de PASS et LAS : comprendre, s'entraîner efficacement et progresser avec confiance. Cet ouvrage propose un entraînement progressif et structuré par UE : classés en trois niveaux de difficulté, les QCM permettent d'aborder chaque matière de manière progressive et adaptée. Chaque chapitre alterne QCM de consolidation et questions plus exigeantes, pour vous accompagner pas à pas jusqu'à la maîtrise des notions clés. Les corrections, volontairement simples, claires et ciblées, permettent de comprendre rapidement vos erreurs et d'avancer sereinement. Plus qu'un livre de QCM, cet ouvrage est un compagnon de travail, conçu pour rassurer, motiver et vous guider tout au long de l'année. Cet ouvrage traite toutes les disciplines au programme : anatomie, BDR (biologie du développement et de la reproduction), biochimie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, biostatistiques, chimie, histologie, ICM, physiologie, physique, santé publique, SSH.

Par Sacha Grandaud, Paul Colucci
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Sacha Grandaud, Paul Colucci

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Essais médicaux

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Réussir sa PASS LAS

Sacha Grandaud, Paul Colucci

Paru le 25/06/2026

320 pages

De Boeck supérieur

24,90 €

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