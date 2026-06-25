Maroc, la force de la stabilité

Dans un monde en crise, la stabilité est un levier de puissance. Alors que le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord traversent une ère d'instabilité profonde, le Maroc fait figure d'exception. Sans révolution, mais sans immobilisme, le royaume de Mohammed VI a fait de la continuité une stratégie : gouverner le changement sans rompre, réformer sans désintégrer, sécuriser sans se fermer. De la gestion des Printemps arabes à la lutte contre le terrorisme, de l'expansion africaine aux partenariats stratégiques avec l'Europe et les Etats-Unis, Rabat a ainsi transformé la stabilité en un véritable levier de puissance. A travers une lecture géopolitique rigoureuse, Sébastien Boussois analyse le Maroc non comme une simple exception régionale, mais comme un laboratoire politique du XXIe siècle, au croisement de l'Afrique, de l'Europe et du monde arabe. Un Etat où se redéfinissent souveraineté, sécurité et influence.