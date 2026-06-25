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Colorie & joue Disney Princesses

Collectif, Disney Princesses

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Un livre de coloriage pour découvrir la nature avec les Princesses Disney, ainsi que des cartes détachables à colorier pour composer son propre mémory des fleurs. Les enfants vont pouvoir créer leur propre mémory des fleurs, inspiré des merveilleux jardins des Princesses Disney. En coloriant chaque fleur d'après son modèle couleur, ils donnent vie à leur jeu tout en découvrant le nom de chaque variété. Une activité 100 % nature, riche en créativité, avec de jolies pages fleuries et les Princesses à colorier.

Par Collectif, Disney Princesses
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Disney Princesses

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Colorie & joue Disney Princesses

Collectif, Disney Princesses

Paru le 02/07/2026

28 pages

Hemma

9,95 €

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Scannez le code barre 9782508064173
9782508064173
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