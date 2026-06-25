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D'une carte à l'autre

Caroline Seveno

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La cartographie des colonies insulaires n'a jamais fait l'objet d'analyse comparative. L'ouvrage comble donc un manque historiographique. Cela permet de voir à quel point la cartographie a accompagné la construction impériale des puissances européennes. La richesse de ces cartes anciennes réside autant dans ce qu'elles montrent que dans ce qu'elles taisent. Les puissances européennes ont conquis les espaces européens alors même que les représentants du pouvoir n'y sont pour la majorité jamais venus. Il a donc fallu armer les décideurs locaux et centraux d'outils puissants pour juger de la pertinence des décisions prises sur place. Evidemment, les rapports et mémoires étaient utilisés, mais au fur et à mesure la carte se positionna comme un élément fondamental. Il est donc question à travers cet ouvrage de retracer l'importance de ce matériau et les investissements qu'il nécessita pour obtenir une "? fidèle ? " représentation des territoires lointains. Loin d'être uniquement figurative, la carte devient une image tant des réalisations que des aspirations politiques de ceux qui envahirent les Amériques.

Par Caroline Seveno
Chez Presses universitaires des Antilles

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Auteur

Caroline Seveno

Editeur

Presses universitaires des Antilles

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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D'une carte à l'autre

Caroline Seveno

Paru le 02/07/2026

250 pages

Presses universitaires des Antilles

20,00 €

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