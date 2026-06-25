Les mille et une vies

Révélez vos pouvoirs, accueillez vos sagesses, et vibrez la femme puissante que vous êtes ! Plongez dans votre conte intérieur, là où se cachent vos mystères, votre magie et votre puissance sacrée. Renouez avec vos vibrations profondes pour avancer, avec justesse et en conscience, sur votre chemin d'éveil. En choisissant l'oracle des Mille et une vies, vous partez à la rencontre de vos mémoires et de votre histoire afin d'ouvrir la voie à des aventures plus authentiques, alignées avec votre pleine destinée. Chaque carte vous invite à vous relier à vous-même et à comprendre les messages subtils de vos guides. Accueillez cette immersion comme un voyage intérieur qui révèle votre confiance profonde et vous ouvre à la liberté d'être pleinement vous-même. Soyez prête à devenir cette femme inspirante et rayonnante de vie ! Cet oracle se compose de : - 42 cartes, offrant chacune son souffle enchanteur et mystique jouant avec les lumières, les ombres, les astres et l'histoire de l'humanité, - le livre d'accompagnement en couleurs de 144 pages.